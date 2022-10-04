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«Допомагатиме нашим захисникам на передовій» - волонтери передали автомобіль 130-му батальйону тероборони Києва

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«Допомагатиме нашим захисникам на передовій» - волонтери передали автомобіль 130-му батальйону тероборони Києва

Волонтерський штаб «Українська команда» передав воїнам 130-го батальйону тероборони міста Києва позашляховик Toyota Tundra.

Про це повідомив керівник «Української команди» Артур Палатний.

 «Сьогодні ми передали героям зі 130-го батальйону територіальної оборони міста Києва автомобіль Toyota Tundra. Позашляховик, пристосований для перевезення вантажів і зброї. Впевнений, що наші герої й надалі рятуватимуть нашу землю від російських загарбників. Бажаємо їм успіху, здоров’я і життя. Окремо дякуємо представнику наших героїв Олександру Дудці за його самовіддано службу на благо України. А «Українська команда» й надалі допомагатиме нашим захисникам на передовій», - наголосив Артур Палатний.

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130-й Батальйон 241-ї Окремої бригади Тероборони м. Києва захищав та звільняв від російських окупантів Бучу, Ірпінь та багато інших містечок та сіл у Київській області. Також брав участь у звільненні Харківщини і першими вийшов на кордони України під час контрнаступу.

Дата публікації
Перегляди
127
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