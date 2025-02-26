"Доньці поранило голову": житель Київщини розповів про пережиту атаку (відео)

Доньку господаря оселі під час удару відкинуло так, що вона дістала поранення голови.

Житель Бучанського району Київської області розповів про пережиту атаку безпілотниками у ніч проти 26 лютого. Його будинок зазнав значних пошкоджень.

Про це чоловік розповів у відео, яке поширив телеграм-канал "КС: новини Київ".

За словами господаря оселі, під час атаки уся його сімʼя була вдома. Будинок зазнав суттєвих пошкоджень. Доньку чоловіка під час удару відкинуло так, що вона дістала поранення голови.

"У будинку перебувала вся сім’я: дружина, бабуся і син з дочкою. Почули, що "Шахед" летить, досить гучно було і вибух зразу", – розповів чоловік.

"Дочка перебувала на кухні – перше вікно. І їй голову поранило. Це її волосся (показав чоловік на уламки в будинку – ред.). Вночі зашили їй голову, відпустили. Вона зараз перебуває у друзів", – додав господар будинку.

Він також поділився, що у цьому самому будинку родина пережила російську окупацію.

"Шахед" пошкодив його будинок: житель Київщини розповів про нічну атаку

Нагадаємо, через нічну атаку на Київщину в Бучанському районі загинула людина, ще двоє осіб дістали поранення.