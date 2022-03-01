Тварини змушені страждати разом з українцями через вторгнення Росії: зворушливі фото

Тварини змушені страждати разом з українцями через вторгнення Росії: зворушливі фото

Що б там не було, ми своїх друзів не кидаємо!

В Україні собаки, коти та інші домашні тварини вимушені страждати разом із українцями через вторгнення Росії.

Зворушливі фото з київського метро опублікували в Мережі.

"Як би там не було, ми своїх друзів не кидаємо!" - пишуть під знімками.