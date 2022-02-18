"Добрий знак": над Києвом у лютому з'явилась подвійна веселка (фото, відео)

"Добрий знак": над Києвом у лютому з'явилась подвійна веселка (фото, відео)

Поява веселки у лютому - це рідкісне явище.

У п'ятницю, 18 лютого, над Києвом та Київською областю з'явилась веселка. Користувачі соцмереж зауважують, що це - добрий знак.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

ТСН.ua

Веселку 18 лютого помітили жителі майже всіх районів Києва та міст, що біля столиці, зокрема - в Ірпені.

Фото: Ірпінь онлайн - новини Ірпінського регіону

Користувачі соціальних мереж зауважують, що поява веселки у лютому - це рідкісне явище, яке може свідчити про те, що в Україні все буде добре.

ТСН.ua

"Подвійна веселка! На все небо! Тішуся щоразу, коли вдається піймати такий момент. Хоч моніторимо новини, і вони досі тривожні - хочеться вірити, що це добрий знак з неба для всієї України", - написала ведуча ТСН Алла Мазур.

"Армія єдинорогів прибула на захисні позиції", - написала у Facebook Міла К. та опублікувала фото веселки з Маріїнського парку.

Фото: Mila Knyazka-Khanova, Facebook

"Веселка в лютому. Все буде добре", - написала Олена Д.

Фото: Елена Д., Facebook

Священник ПЦУ Іван Сидор опублікував фото, на якому над Михайлівським золотоверхим собором теж видно веселку.

"В ці дні згадуємо пам‘ять Героїв Небесної сотні. Аж ось зимова веселка з‘явилась прямо над Михайлівським золотоверхим собором. Летіть", - написав священник.

Фото: Іван Сидор, Facebook

Фото: Іван Сидор, Facebook

Нагадаємо, 4 січня, в місті Тисмениця Івано-Франківської області помітили подвійну веселку.

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