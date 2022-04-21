До війни розбещував неповнолітніх, а потім освячував техніку окупантів: в Андріївці під Києвом затримано колаборанта

До війни розбещував неповнолітніх, а потім освячував техніку окупантів: в Андріївці під Києвом затримано колаборанта

Підозрюваний повідомляв ворогу про забезпечених громадян, будинки яких загарбники потім грабували.

Мешканець села Андріївка Макарівської ОТГ, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, під час окупації села військовими Російської Федерації, співпрацював із загарбниками.

Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"Підозрюваний в умовах воєнного стану надав окупантам житло та забезпечував їх продуктами харчування. Також він повідомляв ворогу про місце проживання забезпечених громадян, будинки яких російські військові потім грабували", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як додали у прокуратурі, чоловік представлявся монахом і здійснював освячення ворожої техніки та проводив обряди хрещення військових РФ.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратура Київської області

Зазначимо, що армія РФ знищила інфраструктуру Андріївки на понад 60%. Це найбільша кількість руйнувань серед населених пунктів Макарівської ОТГ.

Нагадаємо, у Бородянці рятувальники розібрали всі завали будівель, зруйнованих внаслідок обстрілів і авіаударів російських окупантів. Дістали тіло 41 загиблого.

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