До України прибув прем’єр-міністр Королівства Бельгія: відвідав Бородянку та заявив про своє захоплення українцями

До України сьогодні, 27 листопада, прибув прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо. Він відвідав на Київщині місця масового поховання людей, яких вбили окупанти.

До Києва сьогодні, 27 листопада, прибув прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо. Під час робочої поїздки він відвідав місця масового поховання людей, яких жорстоко вбили росіяни.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Як зазначається, під час візиту Александер де Кроо відвідав місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі.

“Також побували в селищі Бородянка, що після російської окупації майже повністю зруйноване. Прем’єр-міністр Бельгії наголосив, що захоплюється стійкістю та волею українців. Я вдячний країні-союзниці за підтримку та допомогу нашій державі в часи війни”, - наголосив Олексій Кулеба.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, що СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії. Російський агент збирав розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

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