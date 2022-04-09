До України повертається перша чудотворна ікона Русі, яка була вивезена під час Другої світової війни

До України повертається перша чудотворна ікона Русі, яка була вивезена під час Другої світової війни

Після повернення ікона буде зберігатися в Софійському соборі.

До України повертається ікона святого Миколи (Мокрого), це перша чудотворна ікона Русі. Святиня була вивезена під час Другої світової війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

Зеленський розповів, що після довгоочікуваного повернення ікона буде зберігатися в Софійському соборі. Він додав, що українська сторона довго працювала, аби повернути одну з головних святинь України додому.

"І ще одна новина на сьогодні. Довгоочікувана для багатьох наших людей. В Україну повернеться одна з наших головних святинь. Одна з найшанованіших святинь Софії Київської. Ікона святого Миколи (Мокрого), це перша чудотворна ікона Русі. Ми довго працювали, щоб повернути її. Вона була вивезена з України під час Другої світової війни. І свого часу вона буде вдома – в святій Софії. Вдячний за це рішення ієрархам, духовенству та вірним Української православної церкви США", - зауважив голова держави.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 45-го дня війни

Він висловив сподівання, що повернення ікони стане фундаментальним символом, що Україна переможе війну та поверне усіх громадян додому.

"Хочу, щоб повернення цієї святині стало для всіх нас важливим символом. Фундаментальним символом. Символом того, що ми повернемо в Україну усе наше. Усе українське. Повернемо усіх наших людей. І обов'язково повернемо справедливість – наш повний контроль над нашою землею", - зауважив український президент.

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