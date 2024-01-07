До України із неоголошеним візитом прибула очільниця МЗС Японії

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава у неділю, 7 січня, прибула до України із неоголошеним візитом.

Про це повідомляє пресслужба зовнішньодипломатичного відомства.

"Під час візиту Камікава ще раз наголосить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації", - йдеться у повідомленні МЗС Японії.

Також у відомстві зазначили, що візит міністерки відбувається напередодні конференції, яку країни проведуть у Токіо 19 лютого і метою якої є обговорення відновлення України, яка зазнала масштабних руйнувань після російського вторгнення в лютому 2022 року. Пі д час сьогоднішнього візиту Камікава проведе консультації з українськими партнерами щодо того, як розширити співпрацю між двома країнами, зокрема із міністром закордооних справ Дмитром Кулебою.

Крім того, Камікава проведе "відверту дискусію з українськими партнерами щодо зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру, яким українська сторона надає великого значення, а також щодо потенціалу Японії щодо конкретного внеску в цей процес".

"Під час цього візиту міністерка візьме участь у церемонії передачі масштабного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими", - зазначили у заяві МЗС.

Посольство Японії в Україні підтвердило, що міністерка прибула до Києва, опублікувавши фотографії.

Нагадаємо, у МЗС РФ погрожують Японії "серйозними наслідками" через поставки в США ракет для ЗРК Patriot.

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