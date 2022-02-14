До України 14 лютого прибуде канцлер Німеччини: у Києві можливі обмеження руху транспорту

До України 14 лютого прибуде канцлер Німеччини: у Києві можливі обмеження руху транспорту

Можливі обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району.

До Києва у понеділок, 14 лютого, з робочим візитом прибуде канцлер Німеччині Олаф Шольц. Через це в столиці можуть обмежити рух транспорту.

Про це це повідомляє Управління державної охорони України.

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"14 лютого у зв’язку з робочим візитом до України Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до України сьогодні, 14 лютого, прибуде німецький канцлер Олаф Шольц. Німецький політики планує зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Одразу після візиту до України має намір поїхати до Росії, де зустрінеться з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

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