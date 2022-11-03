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"До трильйонів доларів": Кличко оцінив збитки енергетичної мережі Києва від обстрілів РФ

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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"До трильйонів доларів": Кличко оцінив збитки енергетичної мережі Києва від обстрілів РФ

Фото: Сайт Віталія Кличка

Мер столиці каже, що не може назвати точну суму.

У результаті російських обстрілів енергетична мережа і водоканал Києва, за словами міського голови Віталія Кличка, понесли збитків на суму від сотень мільярдів до трильйонів доларів.

В ефірі Радіо НВ він розповів, що назвати чітку суму наразі неможливо, адже ще не було часу рахувати завдану шкоду.

Він переконаний, що Київ обов’язково виставить рахунки країні-агресорці Росії, і по них вона буде платити.

"Чітко сказати неможливо, це від сотень мільярдів до трильйонів доларів, якщо це рахувати. На сьогодні у нас не було часу рахувати ту шкоду, якої було завдано, я можу сказати, що вона велика", - Кличко.

Нагадаємо, у 10 областях України у четвер, 3 листопада, в результаті російських обстрілів відключатимуть світло. Обмеження електропостачання можуть бути аварійні та стабілізаційні залежно до регіону. 

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