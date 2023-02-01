У Києві молодики знущалися над немічними дівчатами на "п’яних вечірках": за справу взялася поліція (фото)

У середу, 1 лютого, поліція прийшла з обшуками до підозрюваних в організації так званих п’яних вечірок, на яких нібито домагались до дівчат. Інформація про хлопців, які влаштовували в Києві "вечірки", на яких знущалися з дівчат в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, набула широкого розголосу у Мережі напередодні.

Про це інформує Нацполіція.

Там розповіли, що правоохоронці розпочали відпрацювання цієї справи щойно в Мережі поширили відповідні відео та фото вечірок, де хлопці вживавали алкоголь, кривдили та принижували дівчат.

На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У межах розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні держави.

Зокрема, оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Детальнішу інформацію обіцяють опублікувати пізніше.

Зазначимо, що напередодні суспільство сколихнули кадри з "вечірок" 20-річних юнаків, які регулярно влаштовували в орендованій квартирі в Києві "туси", де, за інформацією у Мережі, споювали дівчат, знімали їх напівоголонеми, непритомними та п'яними, вчиняли сексуальне насилля, а відео - зливали в соцмережу.

Частину показували на стрімах та збирали донати. Інформацію одразу почали поширювати і коментувати громадяни, закликаючи покарати ґвалтівників.

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За інформацією видання GALKA.IF.UA, молодики певний час жили в Івано-Франківську, один з них начебто з Бурштина. У Франківську, як пише ЗМІ, вони відкривали доставку суші та займалися продажем одягу. Нещодавно переїхали до Києва.

Нагадаємо, на Хмельниччині 37-річний чоловік проник в житло, побив, погрожував вбивством та спробував зґвалтувати неповнолітню дівчинку. Йому дали 7,5 років.

Раніше у Києві зловмисник намагався зґвалтувати дівчину просто у вагоні метрополітену. Чоловіка затримав поліцейський, який у неробочий час випадково опинився поруч.

Також ми розповідали, що у Києві чоловік зайшов до ліфта слідом за 22-річною дівчиною і, погрожуючи ножем, зґвалтував її. Зловмисника затримали.

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