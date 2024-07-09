До "Охматдиту" могли принести отруєну воду: у поліції відреагували

Поліція Києва перевіряє інформацію про можливе отруєння води після ворожого обстрілу столиці 8 липня.

Правоохоронні органи столиці розпочали перевірку інформації щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Києві.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

"Водночас інформуємо, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, волонтерка Катерина Терехова раніше повідомила, що невідомі принесли на територію лікарні "Охматдит", яка постраждала через атаку Росії, отруєну воду в пляшках. Ті, хто контактував із водою, отримали хімічні опіки.

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