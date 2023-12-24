До мурах по шкірі: прикордонники в центрі столиці заспівали "Щедрик" (відео)

Напередодні Різдва, яке в Україні святкують 25 грудня, прикордонники привітали українців та просто неба в центрі Києва виконали відому на весь світ композицію Миколи Леонтовича "Щедрик".

Відео опублікувала Державна прикордонна служба України.

Заспівав легендарні слова щедрівки колишній викладач музичного мистецтва, а зараз охоронець кордону Олексій.

"Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у себе вдома, на Черкащині. Відразу пішов до військкомату, проте його взяли не одразу, через шалений потік тих, хто бажав потрапити до війська. Через деякий час Олексій потрапляє на службу до окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Спочатку прикордонник у складі зведеного загону тримав оборону на Сумщині, згодом на Донеччині. Рік тому, саме в цей час, в ході чергового обстрілу ворогом, Олексій отримує звістку про народження другої дитини", - йдеться на сайті ДПСУ.

Музичний супровід на гітарі здійснила прикордонниця Марія. У прикордонному відомстві дівчина майже пʼять років. До повномасштабного вторгнення вона здійснювала перевірку документів у найбільшому летовищі країни – Борисполі. Нині Марія проходить службу в столиці, а також посилює пункти пропуску на західному кордоні.

"За освітою Марія фінансист, проте дівчина переконана – ніщо не стане на заваді, якщо ти дуже сильно про щось мрієш. Її мрія – служба та захист країни в лавах прикордонників", - розповіли у пресслужбі ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українська колядка "Щедрик" завоювала світ.

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