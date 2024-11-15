До Мережі потрапило відео, як чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав

Інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області.

Чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав.

Відповідне відео потрапило до Мережі у п'ятницю, 15 листопада.

Пишуть, що на кадрах – рейд ТЦК на складах під Києвом у селі Щасливе Бориспільського пайону.

"На відео чоловік у військовій формі стріляє у вантажника на складах. Пишуть, що на кадрах – склади під Києвом. Рейд ТЦК. Коли було знято, невідомо", – йдеться в описі під відео.

Чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав

Що кажуть у поліції

У поліції натомість повідомили, що перевіряють інцидент зі стріляниною, яку зчинив представник ДФТГ.

Про це розповіла заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс "Українській правді".

За словами Гірдвіліс, інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області. За попередньою інформацією, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.

Потерпілих немає. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу. Подробиці в поліції обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, у Києві майор ТЦК вистрелив собі в голову: стали відомі нові подробиці.

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