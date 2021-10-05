До "Київтеплоенерго" та "Київводоканалу" прийшли з обшуками (фото)

До "Київтеплоенерго" та "Київводоканалу" прийшли з обшуками (фото)

Комунальні підприємства підозрюють у розкраданнях на закупівлі обладнання.

Київська міська прокуратура спільно зі столичними слідчими проводить санкціоновані обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району Києва, КП з утримання зеленних насаджень Святошинського району Києва та підрядних організаціях.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району Києва та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Водночас вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

За попередніми даними, сума збитків становить близько 10 млн гривень.

5 жовтня 2021 року на підставі ухвали суду у приміщеннях вищезгаданих комунальних підприємств та підрядної організації, а також за місцемпроживання фігурантів розпочато обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, що Київ у травні накрила хвиля обшуків. Працівники фіскальної служби разом зі столичною прокуратурою "трусили" одночасно КМДА та цілу низку столичних комунальних підприємств.

Кличко назвав ці обшуки "спецоперацією проти нього особисто".

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