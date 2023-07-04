До Києво-Печерської лаври знову прибула комісія Мінкульту: ченці і віряни не дають доступу (відео)

Комісія Мінкульту прибула до лаври для опечатування тамтешніх корпусів.

До Києво-Печерської лаври 4 липня вкотре прибула комісія Міністерства культури, однак віряни та та ченці УПЦ МП не дають працівникам комісії доступу до приміщень.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Реальный Киев".

За попередньою інформацією, комісія Мінкульту прибула до лаври для опечатування тамтешніх корпусів. Однак віряни та ченці Московського патріархату не дають працівникам комісії доступу, стверджуючи, що ті начебто не мають жодного права на згадані дії.

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На опублікованому в Мережі відео з місця подій чутно, що представник комісії намагається пояснити присутнім, що майно лаври належить державі. Йому опонує один із присутніх, стверджуючи, що "державне майно є людським майном".

До Києво-Печерської лаври 4 липня знову прибула комісія Мінкульту / Фото: Телеграм-канал "Реальный Киев"

До Києво-Печерської лаври 4 липня знову прибула комісія Мінкульту / Фото: Телеграм-канал "Реальный Киев"

До Києво-Печерської лаври знову прибула комісія Мінкульту: що відбувається на місці

Нагадаємо, за рішенням суду до 4 липня ченці УПЦ МП повинні були звільнити приміщення Києво-Печерської лаври. Усе тому, що Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) УПЦ МП програла суд Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" у справі про усунення перешкод у користуванні майном.

Однак в УПЦ МП заявили, що не залишать приміщення лаври, стверджуючи про відсутність передумов опечатувати корпуси.

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Мінкульт розірвав угоду з УПЦ МП про оренду заповідника "Києво-Печерська лавра" через порушення під час користування майном. Тож УПЦ мала ще в березні залишити територію святині, однак цього не відбулося.

Мінкульт провів у лаврі перевірку і зафіксував там руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини.

У червні комісія завершила роботу в лаврі і підписала із заповідником акт приймання-передавання держмайна. Заповідник висунув вимогу УПЦ МП звільнити територію протягом трьох робочих днів та повернути заповіднику його майно.

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