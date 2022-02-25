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До Києва зайшли ЗСУ: не поширюйте інформацію про пересування військ

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До Києва зайшли ЗСУ: не поширюйте інформацію про пересування військ

Associated Press

Не поширюйте інформацію про пересування Збройних Сил України.

До Києва у п'ятницю, 25 лютого, зайшли Збройні сили України, щоб обороняти столицю. 

Звертаємось до киян: "Не поширюйте інформацію про пересування Збройних Сил України". 

© Associated Press
Associated Press

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