До Києва проникла ворожа ДРГ: залучено силовиків та ТЦК

Для виявлення ДРГ встановили блокпости.
У Києві на Оболоні правоохоронці, ТРО та працівники ТЦК розшукують диверсійну групу ворога, яка проникла до столиці у понеділок, 5 лютого.
Про це повідомляє Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві.
Для виявлення ДРГ встановили блокпости.
"В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м. Києві щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога", - йдеться у заяві.
Станом на 16:45 більше деталей немає.
Нагадаємо, ми публікували матеріал про те, як і де в Україні ловлять ухилянтів. Серед місць - блокпости, "тренажерки", а також рейди комунальників.
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