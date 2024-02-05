До Києва проникла ворожа ДРГ: залучено силовиків та ТЦК

У Києві на Оболоні правоохоронці, ТРО та працівники ТЦК розшукують диверсійну групу ворога, яка проникла до столиці у понеділок, 5 лютого.

Про це повідомляє Оболонський районний РТЦК та СП у м. Києві.

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Для виявлення ДРГ встановили блокпости.

"В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м. Києві щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога", - йдеться у заяві.

Станом на 16:45 більше деталей немає.

Нагадаємо, ми публікували матеріал про те, як і де в Україні ловлять ухилянтів. Серед місць - блокпости, "тренажерки", а також рейди комунальників.

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