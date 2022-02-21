До Києва прийшла метеорологічна весна: зима виявилась рекордно короткою

Метеорологічна зима розпочалася 20 грудня і закінчилась 5 лютого.

До Києва майже на місяць раніше прийшла метеорологічна весна.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Починаючи від 6 лютого, за даними спостережень, середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. Це свідчить про те, що до Києва завітала метеорологічна весна — майже на місяць раніше кліматичної норми.

Метеорологічна зима розпочалась 20 грудня і закінчилась 5 лютого. Вона тривала лише 48 днів, що на півтора місяці коротше за середні багаторічні показники. Метеорологічна зима у столиці виявилась найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019-2020 рр., коли вона взагалі не спостерігалась.

"Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, середньодобові температури у Києві і надалі будуть позитивними", — зазначили в обсерваторії.

Раніше повідомлялося, якою буде погода в останній тиждень зими.

Читайте також: