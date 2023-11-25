До Києва прибув президент Швейцарії Ален Берсе

Президент Швеції візьме у Києві участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки.

До України прибув президент Швейцарії Ален Берсе. У нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

Про це Ален Берсе написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, президент Швеції візьме у Києві участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрінеться з Володимиром Зеленським. До України ж він прибув потягом, світлини біля якого також з’явилися в Мережі.

"Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на світову продовольчу безпеку та довгострокову підтримку України з боку Швейцарії", - наголосив Берсе.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до українців у 90-ті роковини Голодомору.

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