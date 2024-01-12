До Києва прибув прем'єр Британії Ріші Сунак: фото і подробиці візиту

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував перше фото зі свого візиту Києва 12 січня.

Відповідним знімком він поділився у соцмережі Х.

"Я в Україні, щоб донести просте послання. Наша підтримка не може і не буде слабшати. Усім українцям: Британія з вами — стільки, скільки буде потрібно", — написав Сунак.

Ріші Сунак у Києві / Фото: Rishi Sunak у X

Ріші Сунак у Києві / Фото: Associated Press

Що відомо про візит

Раніше стало відомо, що Сунак планує виступити у Верховній Раді. Крім того, прем'єр Британії підпише з президентом Володимиром Зеленським британсько-українську угоду про співробітництво в галузі безпеки. Йдеться про обмін розвідувальними даними, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво.

Також Велика Британія надасть Україні військову допомогу на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів (більше ніж 3 млрд доларів) у 2024-2025 роках. Це на 200 млн фунтів більше, ніж за попередні два роки. Близько 200 млн фунтів стерлінгів (понад 255 млн доларів) буде витрачено на дрони, які переважно будуть вироблені у Великій Британії.

Фіндопомога також включатиме 18 млрд фунтів стерлінгів (майже 23 млрд доларів) на гуманітарну допомогу, підтримку у зміцненні енергетичної інфраструктури України та додаткове фінансування онлайн-навчання англійській мові.

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