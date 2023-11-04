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До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Лідерка Єврокомісії виступить у Верховній Раді.

У суботу, 4 листопада, до української столиці прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Сьогодні до Києва прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - написав він.

Нардеп додав, що згодом очікується виступ президентки в українському парламенті.

Раніше повідомлялося, що у листопаді очікується візит очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до України.

Як відомо, виконавча влада Європейського Союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, якого досягла Україна у своїй заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року.

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