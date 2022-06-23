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До Києва намагався в'їхати чоловік із повною машиною зброї (фото)

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До Києва намагався в'їхати чоловік із повною машиною зброї (фото)

Фото: ДПСУ

У чоловіка не було жодних дозвільних документів на зброю.

До Києва намагався в'їхати чоловік на автівці Mazda, повної зброї. Її виявили прикордонники під час огляду.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Так, у чоловіка виявили гладкоствольну зброю, три споряджені магазини, один пустий та патрони калібру 5,45, 7,62 та 308. Із собою чоловік мав посвідчення мисливця, але воно йому не належало.

Жодних дозвільних документів на зброю та документів, що підтверджують його приналежність до військового формування, чоловік не мав.

Зброю та боєприпаси у чоловіка вилучили та передали співробітникам Національної поліції для подальших правових дій.

Нагадаємо, у Києві шахрай продавав чужу квартиру, поки власниця поїхала.

© ДПСУ
Фото: ДПСУ
© ДПСУ
Фото: ДПСУ
© ДПСУ
Фото: ДПСУ

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