До Києва на переговори прибув міністр оборони Німеччини Пісторіус

Глава оборонного відомства говоритиме про ситуацію на фронті.

До Києва із неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб провести переговори з українським урядом.

Про це пише видання welt.de.

Після прибуття до столиці України він сказав, що планує обговорити з українським урядом подальшу допомогу та отримати уявлення про військову ситуацію на фронті.

Заплановано, що Пісторіус зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та з міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі, стоїть поруч з Україною", - сказав міністр.

Нагадаємо, видання Spiegel з посиланням на свої джерела повідомило, що Шольц блокує новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони.