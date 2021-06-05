До кінця року у Києві планують відкрити нову станцію метро – Кличко

Якщо говорити про метро на Виноградар, то з 1300 метрів під землею вже понад 900 метрів прокладено.

У Києві до кінця цього року може з'явитися нова станція Київського метрополітену.

Зокрема, нова станція метро має відкритися на Виноградарі.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Що стосується метро (на Виноградар, - ред.), то я постійно перевіряю. З 1300 метрів під землею вже понад 900 метрів прокладено. Залишилося ще кілька речей. Там трохи є порушення за термінами. Але компанія "Київметробуд" гарантує, що в кінці року ми зможемо відкрити станцію", - заявив він.

Водночас мер Києва додав, що щонайменше одна станція метро в цьому році повинна бути відкрита.

"У нас все профінансовано, ніяких проблем не має бути", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше планувалося, що метро на Виноградар відкриють наприкінці 2021 року. Проєкт передбачає будівництво двох нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди".

Як виглядає будівництво метро на Виноградар

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