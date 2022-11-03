До кінця доби дощ досягне критерію "значний": киян попередили про жовтий рівень небезпечності

У Києві до кінця доби 3 листопада дощ досягне критерію "значний".

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Водночас у КМДА зазначили, що під час дощу на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі, як зазвичай, чергує спецтехніка.

У разі виявлення підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах, киян закликали звертатися до диспетчерської "Київавтодору" за телефоном: 044-284-74-19.

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Нагадаємо, що завтра, 4 листопада дощів в Україні має поменшати. Вони будуть іти вночі на Лівобережжі, а вдень у східних областях країни, на решті території буде без істотних опадів.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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