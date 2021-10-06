До аеропорту "Бориспіль" 6 жовтня доїхати буде важче: названо причину

До аеропорту "Бориспіль" 6 жовтня доїхати буде важче: названо причину

Адміністрація аеропорту рекомендує подорожувальникам завчасно планувати свій маршрут.

До аеропорту "Бориспіль" 6 жовтня доїхати буде важче. Рух транспорту за маршрутом до головного летовища країни буде обмежено у зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Зокрема, на шляху до "Борисполя" від 8:00 до 23:00 діятимуть такі обмеження:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного).

Facebook / Патрульна поліція Києва

Адміністрація аеропорту "Бориспіль" рекомендує подорожувальникам завчасно планувати свій маршрут та перепрошує за тимчасові незручності.

Зазначимо, що до аеропорту "Бориспіль" можна дістатися електричкою Kyiv Boryspil Express.

Нагадаємо, що у середу, 6 жовтня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та іншими іноземними гостями візьме участь у вшануванні жертв трагедії у Бабиному Яру.

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