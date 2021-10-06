До аеропорту "Бориспіль" 6 жовтня доїхати буде важче: названо причину

Адміністрація аеропорту рекомендує подорожувальникам завчасно планувати свій маршрут.
До аеропорту "Бориспіль" 6 жовтня доїхати буде важче. Рух транспорту за маршрутом до головного летовища країни буде обмежено у зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Зокрема, на шляху до "Борисполя" від 8:00 до 23:00 діятимуть такі обмеження:
- Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);
- проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного).
Адміністрація аеропорту "Бориспіль" рекомендує подорожувальникам завчасно планувати свій маршрут та перепрошує за тимчасові незручності.
Зазначимо, що до аеропорту "Бориспіль" можна дістатися електричкою Kyiv Boryspil Express.
Нагадаємо, що у середу, 6 жовтня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та іншими іноземними гостями візьме участь у вшануванні жертв трагедії у Бабиному Яру.
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