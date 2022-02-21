До 40 тисяч грн за упаковку: в Україні продавали контрафактні ліки від COVID-19 та гепатиту С (фото)

До 40 тисяч грн за упаковку: в Україні продавали контрафактні ліки від COVID-19 та гепатиту С (фото)

Ліки можуть бути небезпечними для життя та здоров’я.

Зловмисники налагодили продаж заборонених в Україні іноземних ліків від COVID-19 та гепатиту С. Препарати вартістю від 1 до 40 тисяч гривень за упаковку збували в Мережі.

Про це 21 лютого повідомила пресслужба Національної поліції.

Незаконний бізнес приносив зловмисникам близько мільйона гривень щомісяця. До групи входило вісім чоловік та двоє жінок віком від 31 до 46 років.

Вони адміністрували чотири сайти, на яких пропонували препарати іноземного виробництва. Їх збували на території всієї країни, відправляючи замовлення поштою, а гроші отримували на банківські картки.

Лікарські засоби не зареєстровані в Україні. Вони не пройшли необхідну сертифікацію, державний контроль і перевірку якості та можуть бути небезпечними для здоров’я і життя людини.

Правоохоронці провели 18 одночасних обшуків на території Київської, Запорізької, Харківської, Одеської та Львівської областей. У зловмисників вилучили 16 упаковок та 17 флаконів препаратів.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що у вільному продажі в аптеках не можна придбати ліки від коронавірусу "Молнупіравір": його будуть застосовувати у медзакладах безоплатно.

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