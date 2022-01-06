До 15 років в’язниці за дурість: у Києві підліток підрізав безхатька

До 15 років в’язниці за дурість: у Києві підліток підрізав безхатька

Медики діагностували у 47-річного чоловіка колото-різане поранення шиї, він перебуває під наглядом лікарів.

У Києві підліток підрізав безхатька.

Подія сталася на Дарниці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Хлопець під час раптового конфлікту вдарив незнайомця ножем у шию. У результаті потерпілого медики госпіталізували у лікарню, а нападника затримали правоохоронці. Хлопцю загрожує до 15 років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що у лісопарковій зоні на вулиці Бориспільській вони виявили чоловіка з ножовим пораненням шиї. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції.

Як розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Антон Жидовцев, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили ймовірного підозрюваного.

"Фігурант розповів, що вдарив безхатька ножем через раптову неприязнь. З правопорушником були його товариші, які й викликали швидку потерпілому та зателефонували до поліції. З місця події слідчо-оперативна група вилучила ніж, а зловмисника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 2004 року народження, який раніше проблем із законом не мав", - йдеться у повідомленні.

Медики діагностували у 47-річного чоловіка колото-різане поранення шиї. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.

Нині вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, під Києвом чоловік убив рідну матір. Він завдав їй понад 20 ударів руками, ногами та металевою гантеллю.

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