Для оборони Києва сформовано тактичний підрозділ поліцейських

Зведений батальйону Національної поліції протистоятиме можливим десантам противника.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив про створення зведеного батальйону Національної поліції для зміцнення оборони Києва.

Про це стало відомо з його інтерв’ю на “Радіо НВ”.

За словами Єніна, поліцейські виконуватимуть завдання командування оборони Києва.

Насамперед йдеться про боротьбу із можливими десантами противника.

“Будуть допомагати перекривати проривонебезпечні напрямки, а також виконувати інші доручення Командувача сил оборони Києва”, - уточнив заступник міністра.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ключовою метою росіян є захоплення Києва із подальшим захопленням влади. Але міський голова запевнив, що наразі плани окупантів не мають успіху, ЗСУ гідно боронять Київ від загарбників.

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