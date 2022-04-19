"Для них, очевидно, війна закінчилась": поліція Києва за тиждень виявила близько 200 п’яних водіїв (фото)

"Для них, очевидно, війна закінчилась": поліція Києва за тиждень виявила близько 200 п’яних водіїв (фото)

Кількість водії з ознаками сп'яніння, яких зупиняють патрульні на дорогах Києва, зростає. Так, за попередній тиждень патрульні виявили близько 200 водіїв з ознаками сп'яніння.

До столиці повернулась значна кількість мешканців та збільшилась кількість людей у стані сп'яніння за кермом. Для них, очевидно, війна закінчилась, наголосили правоохоронці.

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

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"Так, за попередній тиждень патрульні виявили близько 200 водіїв з ознаками сп'яніння. Лише за вчора інспектори оформили адміністративні матеріали на 27 осіб. Результати освідувань деяких "героїв" ви можете побачити на фото", – йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що на всіх цих людей інспектори склали протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та відсторонили від кермування.

"Друзі, нагадуємо: кермо та алкоголь – речі несумісні!" – наголосили столичні правоохоронці.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті відкривають дедалі більше маршрутів і скорочують проміжок часу між курсуванням громадського транспорту. Проте в столиці ще не поспішають розбирати усі блокпости.

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