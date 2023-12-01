Для мобілізованих у Києві пропонують додаткові виплати: Кличко назвав суму

У Києві мобілізованим до ЗСУ можуть призначити виплати в розмірі 30 тис. грн кожному – таке питання планує розглянути Київрада.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив 1 грудня.

"Київрада на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня", – вказано в заяві.

Кличко додав, що міська влада знайшла кошти для виплат по 30 тис. грн кожному новобранцю.

До слова, в Україні розмір грошового забезпечення мобілізованих залежить від кількох факторів. Так, військовослужбовці можуть додатково отримувати винагороду у розмірі 30, 50 та 100 тис. грн щомісяця. Мобілізовані мають право і на збереження місця роботи та заробітку там.

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