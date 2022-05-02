Дізнатися, на яких заправках Києва є бензин, тепер можна на онлайн-мапі

Дізнатися, на яких заправках Києва є бензин, тепер можна на онлайн-мапі

Відтепер перед тим, як їхати на заправку, можна відшукати її на спеціальній мапі та перевірити, чи є там бензин і скільки палива можна отримати на один автомобіль.

Мапа створена Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Щоб заправити автомобіль, водіям доводиться відстоювати величезні черги, в пошуках пального їхати з одного кінця міста в інший.

Незважаючи на зростання цін на бензин, на багатьох заправках його взагалі не можна знайти. Для зручності водіїв і створена онлайн-мапа АЗС. На мапу нанесено адреси АЗС, графіки їхньої роботи, інформація щодо обмежень по заправці палива на один автомобіль. У Києві в основному зараз працюють автозаправні станції KLO, OKKO та БРСМ-Нафти.

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