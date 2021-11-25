Діяв за схемою "ваш родич у лікарні": у Києві шахрай ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень

Діяв за схемою "ваш родич у лікарні": у Києві шахрай ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень

Наразі 43-річному луганчанинові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У Києві затримали шахрая, який за схемою "ваш родич в лікарні" ошукав пенсіонерів на 100 тис. гривень.

Наразі 43-річному луганчанинові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що протягом листопада поточного року чоловік за схемою "ваш родич у лікарні" ошукав двох людей. Так, зателефонувавши 83-річному чоловікові на домашній телефон, шахрай повідомив, що його похресник потрапив у ДТП та потребує негайного лікування вартістю 15 тис. гривень", - розповіли у прокуратурі.

Введений в оману, чоловік погодився передати зловмисникові вказану суму коштів.

"Згодом, за аналогічною схемою чоловік ошукав 85-річну пенсіонерку, повідомивши, що її донька після ДТП потребує лікування. Отримавши згоду потерпілої оплатити лікування доньки, зловмисник заволодів її заощадженнями на загальну суму понад 85 тис. гривень", - розповіли у відомстві

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців зловмисника вдалося затримати за "гарячими слідами".

Гроші пенсіонерки вилучено.

Наразі 43-річному чоловікові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Печерського УП ГУ НП у Києві.

Нагадаємо, у Києві поліція упіймала банду зловмисників, які діяли за схемою "ваш родич у біді". Вони вкрали у пенсіонерів близько 90 тисяч гривень.

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