Діяв за схемою "ваш родич у лікарні": у Києві шахрай ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень

Наразі 43-річному луганчанинові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
У Києві затримали шахрая, який за схемою "ваш родич в лікарні" ошукав пенсіонерів на 100 тис. гривень.
Наразі 43-річному луганчанинові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"У ході досудового розслідування встановлено, що протягом листопада поточного року чоловік за схемою "ваш родич у лікарні" ошукав двох людей. Так, зателефонувавши 83-річному чоловікові на домашній телефон, шахрай повідомив, що його похресник потрапив у ДТП та потребує негайного лікування вартістю 15 тис. гривень", - розповіли у прокуратурі.
Введений в оману, чоловік погодився передати зловмисникові вказану суму коштів.
"Згодом, за аналогічною схемою чоловік ошукав 85-річну пенсіонерку, повідомивши, що її донька після ДТП потребує лікування. Отримавши згоду потерпілої оплатити лікування доньки, зловмисник заволодів її заощадженнями на загальну суму понад 85 тис. гривень", - розповіли у відомстві
Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців зловмисника вдалося затримати за "гарячими слідами".
Гроші пенсіонерки вилучено.
Наразі 43-річному чоловікові повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюється співробітниками Печерського УП ГУ НП у Києві.
Нагадаємо, у Києві поліція упіймала банду зловмисників, які діяли за схемою "ваш родич у біді". Вони вкрали у пенсіонерів близько 90 тисяч гривень.
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