Діяли під виглядом добровольчого батальйону: у Києві викрили небезпечне угрупування із купою зброї

Діяли під виглядом добровольчого батальйону: у Києві викрили небезпечне угрупування із купою зброї

Чоловіки планували вимагання грошей у столичних підприємців, знищення майна потерпілих та фізичну розправу над ними.

У Києві правоохоронці викрили міжнаціональне угрупування, яке діяло під виглядом добровольчого формування і планувало вчення особливо тяжких злочинів у столиці.

Про це 17 червня повідомили в Київській міській прокуратурі.

До складу банди входило п'ять осіб, а керував уродженець однієї з республік РФ, який наразі перебуває на території держави-агресорки. Для прикриття зловмисники увійшли до одного із добровольчих формувань територіальної громади Києва.

За місцями їх проживання, а також у так званому схроні, правоохоронці виявили велику кількість вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин. З використанням цієї зброї чоловіки планували вимагання грошей у столичних підприємців, знищення майна потерпілих та фізичну розправу над ними.

У ході обшуків було вилучено 29 автоматів "АК-74", 32 споряджених магазини до них, гранатомет, кулемет "Дегтярьова", 2 кулемета "Максим", 3 пістолети, 9 тротилових шашок загальною вагою 1,2 кг, 5 гранат та значну кількість патронів різного калібру.

Встановлюється джерела походження зброї та перевіряється причетність цих осіб до вчинення інших злочинів.

Нагадаємо, у селі Саливонки 41-річний чоловік напав на дружину з ножем, погрожував розправою, а потім дістав рушницю і вистрілив.

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