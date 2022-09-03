Дивом вижив, але отримав серйозні опіки: під Києвом 7-річний хлопчик поліз в електротрансформатор

З численними травмами голови, шиї, тулуба та кінцівок, а також тяжким опіковим шоком хлопчика забрали у реанімацію.

Семирічний хлопчик поліз в електротрансформатор.

Дитина дивом вижила, але отримала серйозні опіки.

Нещасний випадок трапився у суботу, 3 вересня, у Вишгородському районі.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За даними Нєбитова, з численними травмами голови, шиї, тулуба та кінцівок, а також тяжким опіковим шоком хлопчика забрали у реанімацію.

"На жаль, це не перший випадок, коли діти травмуються, а інколи, на жаль, і гинуть через необачність. Закликаю батьків слідкувати за дозвіллям підростаючого покоління та навчати правилам безпеки", - зазначив керівник поліції Київщини.

Нагадаємо, на Київщині чотирирічний хлопчик помер від отруєння грибами. Напередодні загинули дві його сестрички - 9 і 18 років.

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