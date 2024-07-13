Диво-порятунок на місці "прильоту": як вдалося врятувати кота під завалами будинку

Справжнє диво посеред місця трагедії. Йдеться про зруйнований внаслідок ракетної атаки будинок на Сирці. Там за годину до завершення пошукових робіт столичні рятувальники знайшли живу істоту. На рівні підвалу, під плитою уцілів кіт.

Де він і як почувається зараз - йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Друга доба роботи рятувальників на руїнах знищеного під’їзду. Одне за одним з-під бетонних плит дістають тіла – і людей, і тварин. Зазвичай на місця прильотів виїжджає і зоопатруль.

Рятувальникам вдалося врятувати кота з-під завалів

"3 12 в нас групи цілодобово чергують і ми завжди виїжджаємо Але було очевидно – вижити тут за добу після російської атаки – ніхто не міг. Аж раптом пізно ввечері 9 липня на номер очільника центру порятунку тварин пана Сергія – подзвонили", - розповів головний лікар ветеринарної лікарні у Подільському районі Євгеній Теплюк.

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"Виявили під завалами кота з ознаками контузії. Наша бригада виїхала у складі лікаря, фельдшера і ловця. Ловець на цьому виїзді – не знадобився: після понад тридцяти годин під завалами кіт був настільки знесилений, що ледь рухався", - каже директор комунального підприємства Київська міська лікарня ветеринарної медицини Сергій Павлович Сабуров.

Рятувальникам вдалося врятувати кота з-під завалів

У еота, якого вдалося врятувати, були розширені зіниці, повністю дегідратація тіла, він не міг піднятись на передні і на задні кінцівки. Вже за кілька годин протишокової та кисневої терапії кіт – оговтався, поїв та попив води.

Лікарі спочатку думали, що тварина підвальна. Нині переконані – кіт точно жив в родині.

Рятувальникам вдалося врятувати кота з-під завалів

"Більшість безпритульних котівне приходять в перший день на руки. Вони не контактні взагалі, а цей - неагресивний, не кусається, не царапається і в перший же день він пішов до лікарів на руки", - каже головний лікар.

Він зазначає, найближчим часом кіт перебуватиме в клініці - його каструють, зроблять йому необхідні щеплення та чіпують. Про пошук нової родини наразі не йдеться, поки є надія, що його сім’я жива.

Додамо, експерти порадили, як вберегти тварину від стресу під час війни.

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