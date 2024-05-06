Дивні навчання військових у Києві: в Угрупованні сил та засобів відхрестилися від участі у заняттях

В Угрупованні сил та засобів оборони Києва пояснили свою позицію.

Зранку 6 травня у Дарницькій РДА повідомили, що до 10 травня на території району триватимуть військові навчання за участю підрозділів Угруповання сил та засобів оборони (УСІЗО) Києва.

Кореспондент ТСН.ua повідомив подробиці.

Під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Киянам також нагадали, що робити фото чи відео пересування військових, а також їх публікувати, заборонено.

ТСН.ua з’ясовував з чим саме пов’язані навчання і чи будуть з’являтися тимчасові блокпости на території району, як це вже було під час проведення схожих заходів у столиці. Але як виявилося, участь у навчаннях підрозділів УСІЗО не планується.

В Угрупованні сил та засобів оборони Києва, кажуть, що інформація про проведення навчань у Дарницькому районі, це якесь непорозуміння.

"Ніяких навчань у Угрупування сил та засобів не відбувається. Тому варто звернутися до Дарницької РДА, можливо, вони на своєму рівні проводять якісь навчання, але за участю Угрупування сил і засобів ніяких навчань не відбувається, принаймні тих, які б можна було афішувати", – розповів ТСН.ua Олексій Дмитрашківський, начальник служби зав’язків з громадськістю УСІЗО міста Києва.

У Дарницькій РДА куди ми звернулися за роз’ясненнями з приводу проведення військових навчань, пообіцяли розповісти деталі, але на момент публікації не надали відповіді.

Нагадаємо, у Києві поліція пересіла на коней. Правоохоронці патрулюватимуть в паркових зонах і зонах відпочинку міста.

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