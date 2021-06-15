Дівчина, яка хотіла "заборонити українську мову", перепросила, але заявила, що її думка не змінилась

Дівчина заявила, що вона просить вибачення у тих людей, які "топлять за українську мову без націоналізму".

Діана К. з Ірпеня Київської області, яка заявила, що вона б заборонила українську мову, перепросила за сказане. Проте вона заявила, що просить пробачення через нібито погрози та додала, що її думка про державну мову не змінилась.

Про це вона заявила в Instagram.

Дівчина заявила, що після її слів про українську мову, їй почали писати в приватні повідомлення та нібито погрожувати. Вона також додала, що люди зателефонували їй мамі та її керівнику. Врешті дівчина, яка навчається на журналістку таки вибачилась за свої словами.

"Я хочу попросити вибачення перед усіма людьми, які топлять за українську мову, без жодного фанатизму, націоналізму, і всього іншого. І не збираюся вибачатися перед людьми неадекватними, які пишуть моїй мамі, дзвонять моїй мамі на роботу, дзвонять шефу моєї мами",- заявила дівчина на камеру.

При цьому вона додала, що "її думка про українську мову не змінилась" і вона надалі хоче спілкуватись тільки російською.

Нагадаємо, донька української судді побідкалась, що через те, що російські виконавці не приїздять в Україну, вона не має що слухати, а тих, хто нагадав Басті про виступи в окупованому Криму, назвала "українським бидлом".

Дівчина з Ірпені негативно висловилася про українську мову

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