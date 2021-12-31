Дитяча кімната, душова та бар: "Укрзалізниця" відкрила нову зону відпочинку на вокзалі в Києві (фото)

Дитяча кімната, душова та бар: "Укрзалізниця" відкрила нову зону відпочинку на вокзалі в Києві (фото)

Лаунж розташований на першому поверсі вокзалу.

"Укрзалізниця" відкрила оновлену зону відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Година перебування там коштує від 150 до 250 гривень.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

Business & Family Lounge розташований на першому поверсі будівлі вокзалу. Він має окремий вхід з Вокзальної площі зі східного боку, ліворуч від центрального входу до вокзалу.

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До послуг гостей лаунжу: Wi-Fi, коворкінг-зона, переговорна кімната, дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею, інклюзивна вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню, простора зона відпочинку та бар-зона, бібліотека LibrariUZ, душові кімнати та зона чистки взуття.

Вартість години перебування у лаунжі коштує 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ — 150 гривень.

Нагадаємо, що у Києві "Укрзалізниця" потрапила в масштабний скандал. Прокуратура підозрювала розкрадання 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинки на Центральному залізничному вокзалі. Гроші на неї виділили, але так і не встановили. Після гучного скандалу її почали встановлювати.

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Укрзалізниця

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