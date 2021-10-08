"Дитину можуть вивезти до Росії": під Києвом у фітнес-блогера викрали семирічну дочку (фото, відео)

Дівчинку посадили в машину і відвезли в невідомому напрямку.
Під Києвом у фітнес-блогера викрали семирічну дочку.
Надзвичайна подія сталася у центрі Вишгорода 7 жовтня приблизно о 13:45.
Про це розповів сам батько дівчинки у відеозверненні, яке оприлюднив в Instagram.
Коли чоловік ішов з донькою вулицею, на нього напали від трьох до п'яти кремезних чоловіків, скрутили його, а невідома жінка вихопила дитину.
Дівчинку посадили в машину і повезли у невідомому напрямку.
Михайло Яцик вже написав заяву до поліції.
Водночас він просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Евеліни, зв'язатися з ним за телефоном: 097-229-16-49.
Батько підозрює, що маленьку Евеліну можуть вивезти до Росії, де у Дзержинську, Нижньогородської області, мешкає її мама, з якою Михайло розлучений.
Чоловік наголошує, що його донька є громадянкою України.
Нагадаємо, жителька села Богданівка Броварського району заявила про те, що її колишній чоловік забрав сина і зник.
Батько "викраденого" у Богданівці, що під Києвом, малюка пояснив, чому забрав його у матері.
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