Дитина не ходить – місце втрачається: Кличко розповів про нові правила роботи дитсадків у Києві

У столиці приблизно 47% дітей не відвідують садочки щодня.

Київ майже подолав чергу до дитячих садочків. Цього року до садочків вже зарахували 19 тисяч дітей.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці 18 червня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі, за його словами, вільними залишаються ще 9 тисяч місць у дошкільних закладах.

"На них розіслали запрошення та очікують відповіді від батьків", - розповів міський голова.

Він додав, що за статистикою, приблизно 47% дітей не відвідують садочки щодня. До цього часу місце за ними зберігалося. Утім, тепер будуть діяти інші правила.

"Хочу звернутися до батьків, які влаштували дітей в комунальні садки, але не водять їх туди. Якщо раніше ці місця зберігалися за дітьми, що не ходять у садок, а інші діти стояли в черзі, то тепер, відповідно до постанови уряду, дитина може бути відрахована з дитсадка, якщо не відвідує його протягом 2 місяців поспіль без поважних причин", - сказав Кличко.

Також Кличко нагадав, що у столиці продовжується реалізація проєкту "Гроші ходять за дитиною", який надає пріоритетне право зарахування до садочків дітям киян та можливість батькам отримати компенсацію з міського бюджету за навчання дітей у приватних дитсадках. Минулого року таким правом скористалися понад 1,5 тисячі київських родин.

Нагадаємо, на Закарпатті дитину відмовились брати у дитсадок, бо її батьки не знають угорської мови.

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