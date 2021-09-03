Діти скаржаться на кашель та важке дихання: в Києві у школі невідомий розбризкав перцевий балончик

Діти скаржаться на кашель та важке дихання: в Києві у школі невідомий розбризкав перцевий балончик

Школярів вивели на вулицю і відпускають додому.

В одній із київських шкіл невідомий розбризкав перцевий балончик.

Інцидент стався 3 вересня після опівдня у школі №97, що по вулиці Олени Теліги.

Про це повідомив "Київ Оперативний".

Школярів вивели на вулицю і відпускають додому.

"Деякі із дітей скаржаться на кашель та важкість дихання", – йдеться у повідомленні.

Працівники школи чекають на правоохоронців, які мають встановити винуватця та деталі інциденту.

Нагадаємо, на Лісовому масиві, школярі каталися на самокатах просто по тенісному столу.

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