Діти-герої: Данило понад п'ять годин провів у заблокованому будинку, що палав, і допоміг врятувати тітку та сестру (відео)

Надихавшись димом, підліток зумів зробити так, щоб молодша сестра і тітка майже не постраждали.

У Києві 14-річний Данило Яременко став одним із семи лауреатів благодійної акції "Діти-Герої" від МВС України. Понад п'ять годин провів в охопленій димом та полум'ям квартирі на 13 поверсі – його будинок потрапив під масований обстріл РФ рано вранці 7 лютого. Хлопець самотужки гасив полум'я водою та заспокоював тітку і сестру.

Про це повідомив пресцентр МВС і оприлюднив відповідне відео.

"Разом із Данилом у квартирі перебували його п’ятирічна сестра та тітка. Хлопець зумів взяти на себе відповідальність і упродовж п’яти годин намагався зробити все, щоб його рідні не панікували, він їх весь час заспокоював, вів перемовини із рятувальниками, батьками. Крім того, у квартирі почалася пожежа і Данило почав самотужки гасити пожежу водою", – йдеться у повідомленні.

Надихавшись димом, підліток зумів зробити так, щоб молодша сестра і тітка майже не постраждали.

"Данило Яременко став одним із семи лауреатів благодійної акції "Діти-Герої" від МВС України. Хлопець отримав подарунки від МВС України, швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, Gen-Ukraine, а також Ради Європи та UNICEF", – розповіли у МВС.

Нагадаємо, 7 лютого вранці росіяни, ймовірно, атакувати Київ новою ракетою 3М22 "Циркон". Вона залишила глибоку вирву у Дніпровському районі. В Мережі вже публікують фото деталей від ракети з маркуванням.

Читайте також: