"Дистанційки" цього разу не буде: школи Київської області через посилення карантину вже завтра можуть зачинитися

"Дистанційки" цього разу не буде: школи Київської області через посилення карантину вже завтра можуть зачинитися

Влада каже, що освітяни отримали доступ до вакцинації ще у квітні.

Київська область, яка разом із іншими регіонами від 23 вересня переходить до "жовтої" зони, зачинить школи з рівнем вакцинації менше 80%. Із 1 255 навчальних закладів подовжити роботу зможуть 653.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

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"На онлайннавчання цього разу переводити не будуть. Це справедливе і необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні", - наголосив голова Київської ОДА Василь Володін.

За його словами, ті навчальні заклади, які не дотримаються вимоги про вакцинацію, будуть зачинені. Загалом в Київській області функціонує 1 255 навчальних закладів. Зараз в регіоні роботу в "жовтій" зоні зможуть продовжити 653 заклади. Серед них:

48% дитсадків;

57% шкіл;

48% позашкільних навчальних закладів;

86% закладів професійно-технічної освіти.

Слід зауважити, що згідно з останнім рішенням уряду, умова про 80% вакцинованих освітян не поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів середньої освіти.

Нагадаємо, в Україні від 23 вересня в усіх регіонах запроваджується "жовта" зона, яка передбачає посилення обмежень. Втім, на відміну від минулорічного локдауну, коли обмеження стосувалися всіх, цьогоріч обмеження певною мірою дещо послаблюють, але лише для вакцинованих українців. За якими тепер обмеженнями житиме Україна, читайте тут.

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