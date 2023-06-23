Директора одного з департаментів КМДА підозрюють у розтраті мільйона гривень: реакція міськради столиці

В КМДА відхрещуються від підозри та намагаються пояснити слідчим, куди насправді пішли гроші.

Київська прокуратура сприяла тому, що директорові Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА було повідомлено про підозру в розтраті бюджетних коштів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як зазначається, чиновники забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи “АТЛЕТ”.

“Згідно з укладеним договором, підрядник також мав виконати роботи з відновлення тротуарів та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу. Підозрюваний, розуміючи, що роботи з відновлення тротуарів та автодороги не виконані в повному обсязі, підписав офіційні документи, які стали підставою для перерахування товариству бюджетних коштів. За висновком експертизи, вартість невиконаних робіт становить близько 1 млн гривень”, - розповіли в прокуратурі.

Там також додали, що зараз триває досудове розслідування.

Зі свого боку в КМДА відхрещуються від обвинувачень. Там заявили, що наразі виконані всі необхідні інженерні роботи за проєктом, що дало змогу забезпечити водопостачанням мешканців житлових будинків.

“Однак роботи з благоустрою та асфальтування території тривають, тобто вони ще не завершені. Кошти за ці роботи виконавцям перераховані не були. Всі організаційно-правові заходи, необхідні для проведення проєкту, виконуються в рамках і відповідно до вимог чинного законодавства. За вказаним об'єктом закупівлі наявне судове рішення про правомірність укладання і проведення її закупівлі. Тим незрозумілішими є висновки слідства щодо неякісного виконання робіт, які ще досі не завершені. Більше того, вказана підозра не містить фактичної наявності завданої шкоди, а експертиза проведена без належного дослідження проєктної документації, наочного огляду об'єкта тощо”, - підкреслили у КМДА.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру заступникові мера Чернігова.

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