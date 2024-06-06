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Директор Yasno пояснив, чому кияни сидять без світла "трошки довше", ніж інші регіони

Директор Yasno пояснив, чому кияни сидять без світла "трошки довше", ніж інші регіони

Чому у Києві довші відключення світла

Наразі ситуація з генерацією електроенергії в Україні перебуває у катастрофічному стані.

У столиці Україні світло відключають на довші терміни, ніж у решті регіонів Україні через велику кількість критичної інфраструктури в Києві.

Про це заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", - заявив він.

Коваленко зазначив, що наразі ситуація з генерацією електроенергії в Україні без змін. Через ремонт блоків та останні руйнування електроенергії катастрофічно не вистачає.

Він зазначив, що такі обмеження будуть діяти надалі, а якщо графіки не будуть допомагати, тоді Укренерго буде задіювати екстрені обмеження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Укренерго" заявили про складну ситуацію з електрикою.

Крім того, ми раніше інформували, чому в областях вимикають світло на різну кількість годин.

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