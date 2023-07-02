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Диплом про вищу освіту отримали батьки замість загиблого під Бахмутом сина – щемливе відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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36
Час на прочитання
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Диплом про вищу освіту отримали батьки замість загиблого під Бахмутом сина – щемливе відео

Диплом про вищу освіту отримали батьки замість загиблого сина. Фото: Київ Реальний.

Батьки отримали диплом за сина, який загинув під Бахмутом.

У Києво-Могилянській академії вручили диплом про отримання вищої освіти батькам військовослужбовця Гліба Іванова, який у січні 2023 року загинув у боях під Бахмутом на Донеччині.    

Гліб Іванов цього літа мав стати дипломованим політологом. Від початку вторгнення хлопець вступив до лав Збройних сил України та воював проти російських загарбників. 

Загиблий під Бахмутом Гліб Іванов. Фото: Київ Реальний. / ©
Загиблий під Бахмутом Гліб Іванов. Фото: Київ Реальний.

Батькам вручили диплом полеглого сина під оплески випускників.

Батьки отримали диплом за сина, який загинув під Бахмутом

Батьки отримали диплом за сина, який загинув під Бахмутом

Нагадаємо, у Кременчуці військового не хотіли пускати до закладу у формі через "внутрішній порядок" (відео).

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Дата публікації
Перегляди
36
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