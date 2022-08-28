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Димова завіса у Києві: у ДСНС пояснили причини та розповіли, чи існує небезпека

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Димова завіса у Києві: у ДСНС пояснили причини та розповіли, чи існує небезпека

Фото: ДСНС України

У Києві у неділю, 28 серпня, помітили сильне задимлення.

Це сталось через імлу - природнє явище, яке є безпечним для людей. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

"За інформацією Укргідрометеоцентру станом на 19:00 територія України перебуває у малоградієнтному полі зі слабким вітром та низькою вологістю. Наразі у Київській області та м. Києві відмічається імла. (імла — це атмосферне явище, яке полягає у погіршенні метеорологічної дальності видимості в нижньому шарі атмосфери за рахунок підвішених частинок пилу, диму, гарі). Перенос повітряних мас з півночі, північного сходу, з районів, де певний проміжок часу були відсутні опади", - повідомили рятувальники. 

У ДСНС наголосили, що це явище не є аномальним чи небезпечним. 

Нагадаємо, Київ у неділю, 28 серпня, накрила сильна димова завіса. Задимлення помітили жителі Оболонського, Києво-Святошинського, Подільського, Дніпровського та Дарницького районів. Люди нарікають на запах горілого. Подекуди - видимість погана вже за 200 метрів.

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