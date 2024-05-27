Дим було видно у декількох районах: у Києві згоріло близько 30 авто, 10 мотоциклів та автобус – фото, відео

У Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, сталась масштабна пожежа на автостоянці. Дим було видно у декількох районах столиці, зокрема на Оболоні.

Спочатку про загоряння написали місцеві пабліки. Очевидці розповіли, що пожежа виникла неподалік Дарницького мосту на автостоянці ЖК "THE Capital" на вулиці Канальній.

Згодом пожежу підтвердили в ДСНС.

Як розповіли надзвичайники, пожежу було ліквідовано о 15:11. Попередньо, вогнем було охоплено близько 30 легкових автомобілів, 10 мотоциклів та 1 автобус.

Пожежа на автостоянці у Києві 27 травня / Фото: ДСНС України

Пожежа на автостоянці у Києві 27 травня / Фото: ДСНС України

Пожежа на автостоянці у Києві 27 травня / Фото: Київ оперативний у Telegram

Пожежа на автостоянці у Києві 27 травня / Фото: Київ оперативний у Telegram

Пожежа на автостоянці у Києві 27 травня / Фото: Київ оперативний у Telegram

Пожежа на автостоянці у Києві 27 травня / Фото: Київ оперативний у Telegram

"Попередньо, сталося загоряння автомобілів із загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто. На місці працює 25 вогнеборців та 5 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні.

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